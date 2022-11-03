محمود محيي الدين: توطين التنمية المستدامة سيكون ترجمة عملية لمبادرة المشروعات الخضراء

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ توطين التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030 سيكون ترجمة عملية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحا أنّ العمل جار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في إطار ما تم الإعلان عنه ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،

وأضاف محيي الدين، خلال كلمته فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ المشروعات الفائزة في المبادرة، وتلك التي تقدّمت بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد البنوك والبورصة المصرية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التنمية الدولية، أمامها فرصة للمزيد من التمويل والتطوير والخروج إلى مجالات أوسع للتصدير والتعاون مع شركاء أكبر.

وأكد رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أنّ المبادرة ستكون فرصة لزيادة الناتج المحلي والاستثمار والتصدير، والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعقول المصرية الفذّة في جامعاتنا، من أجل المزيد من التطوير والابتكار، معربا عن أمله في أن تتحول المبادرة إلى عمل جاد في شكل مؤسسي، كما تطلّع إلى مساندة وزيرة التضامن.