بث مباشر.. فعاليات الليلة الختامية لمهرجان الموسيقى العربية الـ31 حصريا على قناة الحياة
كتب:
محمد متولي
08:45 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة
نشرت فضائية «الحياة»، بثا مباشرا لليلة الختام لمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31، الذي تنقله بشكل حصري.
وكانت طفلة صغيرة، أهدت «بوكيه ورد» للمطرب محمد منير، خلال إحدى حفلات المهرجان على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ31.
وصعدت الطفلة إلى المسرح، بمرافقة الأمن، وقدمت بوكيه الورد لـ محمد منير، الذي تسلمه بنفسه وأبدى سعادته بالموقف، ثم شكر الطفلة.