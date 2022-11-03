الإمام الأكبر لرئيس تتارستان: أبواب الأزهر مفتوحة لاستقبال أبنائكم دائما

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم، بمقر إقامته بمملكة البحرين، الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، في إطار زيارته إلى مملكة البحرين لزيارة البلاد، والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

وقال الإمام الأكبر خلال اللقاء، إنَّ الأزهر يعتز بعلاقاته العلمية والدينية مع تتارستان، وحريص كل الحرص على بذل كل الجهود، لتعزيز لغة الحوار والتواصل الدائم مع الدول والمؤسسات لدعم الحوار والتسامح والسلام العالمي، وتأتي لقاءات «الحوار بين الشرق والغرب» -والتي يعد ملتقى البحرين تتويجا لها- إحدى أهم تلك الجهود التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التفاهم والتآخي لتحقيق مستقبل أفضل للعالم الآن وللأجيال القادمة.

وأكد شيخ الأزهر، استعداد الأزهر دائما لتقديم المزيد من الدعم لأبناء تتارستان، بما يلبي احتياجات المجتمع التتاري، وأن الأزهر لا يتأخر عن دوره في أداء مهمته الأسمى وهي نشر صحيح الدين وهي مهمة أنعم الله بها على الأزهر على مدار تاريخه الذي يزيد على ألف عام.

وأعرب الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، وتقديره لما يبذله شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين من جهود عالمية كبيرة يصل صداها إلى العالم كله، وتتارستان حكومة وشعبًا تقدر هذه الجهود المباركة، مشيرا إلى أن تتارستان تحتفل هذا العام بمرور ألف عام على انتشار الدين الإسلامي داخل البلاد، وقد كان للأزهر وعلمائه دور كبير في انتشار الدين الإسلامي في البلاد، وخريجو الأزهر منتشرون في بلادنا وينشرون قيم المحبة والتعايش والوسطية.

وأكد رئيس تتارستان أن علاقة بلاده بالأزهر ساعدتهم كثيرًا في نشر الإسلام الوسطي في البلاد، فالأزهر صاحب خبرة كبيرة وجهد واسع في تعليم أبناء المسلمين وإيفاد المعلمين والأئمة والوعاظ، واستقبال أبناء تتارستان والعالم الإسلامي للدراسة في معاهده وجامعته، لينقلوا بعد تخرجهم في مصر ما تعلموه من قيم لإخوانهم في تتارستان.