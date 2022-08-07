من الخيانة لحبل المشنقة.. القصة الكاملة لإعدام زوجة وعشيقها في سوهاج

اختارت «سامية» أن تسلك أقصر الطرق إلى حبل المشنقة، بعد أن سيطر عليها شيطانها بخيانة زوجها وأغواها بحب ساقها إلى الهلاك، بعد أن وضعت خطة مع عشيقها للتخلص من الزوج المخدوع حتى يخلو الجو لهما، ويتمكنا من الزواج بعيدًا عن أعين الناس، لكن كُشفت جريمتهما وعاقبتهما المحكمة بالإعدام شنقًا بتهمة القتل العمد اليوم الأحد 7 أغسطس.

الإعدام للعاشقين

منطوق حكم محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عماد سامي وعضوية المستشارين شريف الزاوي وأمين نظمي، بالإعدام شنقًا وقع كالصاعقة على أذن العشيقين، وبذلك تسدل المحكمة الستار على قضية الخيانة الزوجية التي ارتكبها المتهم «س. م، 33 عامًا، ويعمل حلاقًا، والذي أخذ ينفث دخان سيجارة للتخطيط في كيفية التخلص من الزوج المجني عليه بمساعدة عشيقته.

عصا وشوم للتخلص من الزوج

حب محرم جمع بين المتهمين، ورأيا أن وجود المجني عليه في حياتهما سيكون عائقًا لزواجهما، فأخذا يخططان لكيفية التخلص منه حتى وضعا خطة محكمة، وهي أن يدخل العشيق في ساعة متأخرة من الليل ويتخلص منه أثناء انغماسه في النوم، عن طريق تسديد عدة ضربات باستخدام «عصا وشوم»، وحينما يتأكد من مفارقته للحياة تبدأ الزوجة في استكمال باقي المخطط.

استغاثة الزوجة

دماء تسيل من رأس المجني عليه في كل مكان بغرفة نومه وصراخ يخرج من هذه الغرفة في ساعة متأخرة من الليل، تعلن الزوجة عن تسلل لص للمنزل وقتل زوجها وفراره، ثوانٍ معدودة وكان معظم أهالي قرية طهطا يجتمعون في منزل الضحية، في محاولة منهم لتقديم المساعدة، ولكن قد نفد الوقت، بعد أن تركت الزوجة مساحة للعشيق حتى يهرب من مكان جريمته.

اتصالات هاتفية أجراها عدد من الأهالي لقسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، الذي حضر على الفور إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة للوقوف على أسباب الوفاة، فضلًا عن اصطحاب الزوجة وعدد من الشهود إلى قسم الشرطة لاستجوابهم لكشف ملابسات الواقعة.

شكوك حول الزوجة

حركات تمثيلية كانت تؤديها الزوجة المتهمة بشكل لم يقنع رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، وهو ما جعل الشكوك تحوم حولها، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت تفصيليًا بأن مرتكب الجريمة هو عشيقها الذي جمعتها به علاقة حب محرمة بعد أن سدد عدة ضربات لزوجها ليتمكنا من الزواج.

وبعمل التحريات وعدد من الأكمنة تم القبض على المتهم بعد أن دلت المتهمة على مكان اختبائه واعترف بارتكاب الجريمة بالاتفاق مع عشيقته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحالتهما النيابة إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين.