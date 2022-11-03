إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص جنوبي بورسعيد

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم، في انقلاب ميكروباص بمدخل الحي الإمارتي على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، ونقلوا إلى المستشفى.

الإسعافات الأولية للمصابين

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد طارق محمد السعيد القناوي 39 سنه ومحمد سمير السيد البسيوني 44 سنة وأميرة مجدي محمد ونجاة فاروق محمد شحاته 55 سنة وروفان مجدي محمد الجميعي 23 سنة مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم في إنقلاب ميكروباص بطريق محور 30 يونيو.

الحادث بسبب السرعة الزائدة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة أول الجنوب أن ميكروباص رقم دق 9746 انقلب بمدخل الحي الإماراتي بسبب السرعة الزائدة وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

نقل الميكروباص عن نهر الطريق

كما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث ويجري رفع الميكروباص عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليه بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت باستكمال التحقيقات.