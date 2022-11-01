تفاصيل إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق أسيوط الغربي

أصيب 12 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة «ميكروباص» كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فترنحت يمينًا ويسارًا قبل أن تنقلب في نهر الطريق.

توقف حركة المرور ومساعدة المصابين

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، كما جرى إبلاغ الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغاً من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة 12 شخصًا بالحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة شرطة إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ انقلاب السيارة الميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً بكسور وجروح وإصابات متنوعة، وإصاباتهم بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيداً للكشف عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، لتلقي العلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.