بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة ميكروباص بـ«زراعي بني سويف»

أصيب ثلاث أشخاص، اليوم الخميس، بعد أن صدمتهم سيارة ميكروباص أمام كوبري الميمون بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص بعد أن صدمتهم سيارة ميكروباص أمام كوبري الميمون بمركز الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم داليا مصطفى مرزوق، 26 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالوجه واشتباه كسر بعظمة الأنف، وبباوي فوزى عويس 43 سنة، عامل، مصاباً بكسر بالقدم اليسرى، ومحمد رمضان عبد الكريم، 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ونُقل المصابون إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الحادث، والتحفظ على السائق، فيما رفعت إدارة المرور السيارة من نهر الطريق لعدم إعاقة حركة الطريق.