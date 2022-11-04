«فارس وعبدالرحمن» حكاية طفلين اختفيا في ظروف غامضة بالفيوم

أيام طويلة مرت صعبة ومتثاقلة على أسرتي الطفلين فارس وعبدالرحمن، بسبب اختفائهما الغريب، فالأول ضحية التفكك الأسري اختفى منذ شهرين ولا يزال عمه الذي أصبح أب له بعدما تخلى عنه والديه، يبحث عنه أملاً في أن يطمئن قلبه، رافضًا فقدان الأمل في عودته، بينما خرج عبدالرحمن من منزله ليلهو برفقة أصدقائه واختفى منذ أكثر من أسبوعين.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد مكان اختفاء الطفلين.

فارس ضحية التفكك الأسري

اختفى الطفل فارس محمد ابن الـ7 سنوات، في ظروف غامضة فجأة من منزل عمه بمنطقة التعاونيات بكيمان فارس قبل شهرين، حيث ترك المنزل وخرج ولم يعد، فيما حرر عمه محضراً يفيد اختفاء طفل شقيقه ولكنه لم يتم التوصل إلى مكانه حتى الآن، بينما يحترق قلب عمه خوفاً عليه، وشوقاً لرؤيته والاطمئنان عليه.

تركه والداه وتبناه عمه

وقال بدر أحمد عم الطفل المختفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فارس هو نجل شقيقه، وأنّه ضحية التفكك الأسري، حيث انفصل والديه وتزوج كل منهما مرة أخرى، فتكفل هو بتربيته برفقة أبنائه، ولكنه خرج ذات يوم منذ شهرين ولم يعد حتى الآن، موضحاً أنّه بحث عنه في كل مكان، ولم يترك باباً إلا وطرقه ولكن دون جدوى.

يبحث عنه منذ شهرين

وأشار إلى أنّه يعتبر فارس ابنه فهو من قام بتربيته وتنشئته، ولا يتحمل غيابه، مؤكداً أنّه يبحث عنه بصورة يومية في كل مكان، حتى لجأ في نهاية الأمر إلى نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُناشداً من يراه بأن يتواصل معه على الفور، ومناشداً الجميع بالدعاء بأن يرد الله الطفل إليهم سالماً ولا يصيبه مكروهاً.

اختفاء عبد الرحمن في ظروف غامضة

وفي قرية سنرو التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، اختفى الطفل عبدالرحمن محسن، 12 سنة، من القرية بصورة مفاجئة، حيث تشاجر مع والده فغادر المنزل لمقابلة أصدقاءه إلا أنّه اختفى وحينما طالب غيابه بحثت عنه أسرته في كل مكان، ولم يعثروا عليه في أي مكان، فحرروا محضراً باختفائه، ولكنه لم يظهر حتى الآن.

خرج ولم يعد منذ أسبوعين

وقال أبو أنس سالم، عم الطفل المتغيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه اختفى منذ أسبوعين ولم يعثروا له على أثر، موضحاً أنّهم بحثوا عنه في كل مكان، وسألوا جميع أصدقائه ولكن الجميع يؤكد أنّهم لم يروه، مُشدداً على أنّ قلب والده ووالدته يحترق خوفاً عليه.

نشروا صورته على فيسبوك

وأشار إلى أنّ أحد الجيران نصحهم بنشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أملاً في أن يراه أحد ويخبرهم بمكانه ليطمأنوا عليه

جهود أمنية مكثفة لإعادتهما

على جانب آخر تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد مكان اختفاء الطفلين، وإعادتهما إلى أسرهما مرة أخرى ليطمأن قلوبهما على أطفالهما.