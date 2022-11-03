صلاح فضل ومأمون وجيه ضمن تشكيل مؤتمر مجمع اللغة العربية بالشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة قرارًا بتشكيل مؤتمر مجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي شمل الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور .مأمون وجيه عضو المجمع، المدير العلمي لمشروع المعجم التاريخي.

كما شمل القرار عددًا من العلماء، عبد الله الوشمي أمين عام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والخليل النحوي رئيس مجلس اللسان بموريتانيا، وصالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، ومحمد السّعودي أمين عام مجمع اللغة العربية الأردني، وبكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم، ومحمود أحمد السيد رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، وعبدالفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التّعريب بالرّباط، وحسن عبد الرحمن السلوادي رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني، ومحمد مصطفى الشّيباني نائب رئيس مجمع اللغة العربية بليبيا، ومحمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي، وعيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وعبد السلام عيساوي عميد كلية الآداب واللغة العربية جامعة منّوبة.

جدير بالذكر أن مدّة العضويّة في المجمع 3 سنوات، قابلة للتّجديد لمدّة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّتهم.

- معلومات عن الدكتور صلاح فضل:

رئيس مجمع اللغة العربية، ناقد أدبي بصير بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث. حاصل على ليسانس دار العلوم عام 1962م بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.

نال دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد عام 1972م، وعمل أستاذًا مساعدًا بجامعة مدريد المركزية، وأستاذًا بجامعة الأزهر، وأستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا، وأستاذًا بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979م. وكان مستشارًا ثقافيًّا في مدريد، ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بإسبانيا، ورئيسًا لدار الكتب، مُنح جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000م، وجائزة العويس في النقد الأدبي عام 2015م، وجائزة النيل عام 2018م.

انتُخب عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 2003م، وعضوًا مراسلًا في مجمع دمشق العلمي عام 2015م، له أربعون كتابًا، منها: "منهج الواقعية في الإبداع الأدبي"، و"نظرية البنائية في النقد الأدبي"، و"بلاغة الخطاب وعلم النص"، و"مناهج النقد المعاصر"، و"شعرية السرد"، و"جماليات الحرية في الشعر"، و"علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته"، و"الإبداع شراكة حضارية وتكوينات نقدية"، و"لذة التجريب في الإبداع الروائي"، و"التمثيل الجمالي في الرواية وعين النقد"، و"فصول عن شوقي أمير الشعراء"، و"عوالم نجيب محفوظ"، و"محمود درويش"، حالة شعرية، و"تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي"، و"ملحمة المغازي الموريسكية"، و"طراز التوشيح"، و"شعرية التوهج الحسيّ"، و"سرديات القرن الجديد"، و"أحفاد محفوظ"، و"أطياف نقدية"، و"شعر هذا الزمان".

كما ترجم عدة مسرحيات عن الإسبانية. -نبذة عن مأمون وجيه: عضو مجمع اللغة العربية، المدير العلمي لمشروع المعجم التاريخي، نحوي، لغوي، شاعر. حاصل على الليسانس في اللغة العربية من كلية الآداب جامعة طنطا عام 1984م، ودرجة الدكتوراه في النحو العربي سنة 1996م، من خلال بعثة علمية للإشراف المشترك بين كلية دار العلوم– جامعة القاهرة وكلية الدراسات الشرقية الأفريقية SOAS – جامعة لندن. عمل أستاذًا مساعدًا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء جامعة الإمام، وأستاذًا بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، وتولى عمادتها عام 2012م حتى عام 2015م.