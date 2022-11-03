أغنية «قلب أسود» لـ بهاء سلطان تبهر الجميع وتنال الإشادة

نالت أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة والتي تحمل عنوان «قلب أسود»، إشادات الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحها على يوتيوب.

أغنية «قلب أسود» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع جلال حمداوي.

إشادات الجمهور بأغنية «قلب أسود»

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية، كالتالي: «الله الله كالعادة روعة ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك»، وعلق آخر: «جميلة أوي وأنت فعلا سلطان ربنا يوفقك ودايما من نجاح لنجاح».

وأضاف آخر: «سلطان القلوب صوتك يحلي أي أغنية»، «تحفة بجد وحالا حصللي موقف الأغنية دي جت في وقتها».

كلمات أغنية «قلب أسود»

وتقول كلمات أغنية «قلب أسود»: «ما سمعتش أنا عن بني آدم أبدا بيعضو أيدي أهي اللي اتمدت له عملها.. أكتر من مرة بسهوله تخضو ماشي.. يقول إن أنا قاتله أبو قلب أسود فحمه هيجيب منين الرحمة.. هعتبره كان دوشه وزيطه في وسط زحمة».

نشاط بهاء سلطان الفني

وحقق الفنان بهاء سلطان مؤخرا، نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة «ندرا عليا» مع شركة روتانا، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وإخراج ياسين حسين.

وتصدر مؤخرا التريند بعد أن حل ضيفا على برنامج أنغام الغنائي والذي يحمل أسمها«أنغام» عبر قناة «دي ام سي».