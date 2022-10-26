بهاء سلطان يتصدر التريند بـ أغنية «ندرا عليا» قبل طرحها على «يوتيوب»

يترقب الجمهور طرح فيديو كليب أغنية بهاء سلطان ندرا عليا عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها خلال الساعات الماضية على المنصات السمعية والتطبيقات الإلكترونية، وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، وتداولت كلماتها بين عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

أغنية بهاء سلطان ندرا عليا من ألبومه الجديد

أغنية بهاء سلطان ندرا عليا، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، وهي ثان أغنيات الألبوم الجديد الذي يعود به «سلطان» للساحة الغنائية، إذ طرح أولى أغنياته بالتعاون مع شركة روتانا بعد انفصاله رسميًا عن المنتج نصر محروس، من خلال أغنية دلوقتي عجبناكو.

حققت أغنية بهاء سلطان دلوقتي عجبناكو، ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتصدرت وقتها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

بهاء سلطان محارب قديم في كليب أغنية ندرا عليا

وكان بهاء سلطان قد روّج منذ أيام لكليب أغنية ندرا عليا، من إخراج ياسين حسن، وظهر خلالها وهو يرتدي ملابس المحاربين القدامي، باعتباره قائدًا يقوم معركة وسط جنوده من خلال السيوف.

ومن المقرر أن يقدم أغنيته الجديدة، خلال حفله الغنائي والذي يقوم باحيائه غدًا الخميس في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم.