أنغام لـ بهاء سلطان: «أنا من جمهورك وأنت من الأصوات اللي بحبها»

أشادت الفنانة أنغام بأغاني الفنان بهاء سلطان، «أنا من جمهورك، وأنت من الأصوات اللي بحبها أوي، الأصوات المفضلة بالنسبة لي، ومش بجاملك أو بقول كلام ميكروفونات، أنا بقولك الحقيقة بجد».

أنغام لبهاء سلطان: بسمع أغانيك كتير

وأضافت أنغام، خلال برنامجها «أنغام»، المذاع على شاشة DMC، خلال استضافتها النجم بهاء سلطان، موجهة حديثها له، «بقعد بسمعك وأفضل أعيد الأغاني، وأسمع الأغنية كتير علشان أستوعب حلاوة المغنى، مش عاوزة احرجك».

برنامج أنغام يتصدر محركات البحث

وتصدرت أنغام وبهاء سلطان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمجرد نشر مقطع تشويقي للقاء الفني المرتقب بينهما من خلال برنامج «أنغام»، والذي انطلق عرضه مع بداية شهر أكتوبر الماضي، واستقبل عدد من النجوم أبرزهم مدحت صالح، راغب علامة، نوال الزغبي، فرقة واما.