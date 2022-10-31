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بهاء سلطان ضيف الحلقة المقبلة من برنامج أنغام على dmc

كتب:

بسمة شطا
04:31 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
بهاء سلطان

بهاء سلطان

يحل الفنان بهاء سلطان ضيفا على أنغام في برنامجها الذي تقديمه عبر شاشة قناة dmc، وفقا لما أعلنته الأخيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

أنغام تنشر برومو حلقة بهاء سلطان 

ونشرت أنغام، البرومو الخاص بحلقتها مع الفنان بهاء سلطان، وعلقت عليه: «انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أنغام يوم الخميس والجمعة على dmc».

ضيوف الحلقات الأولى من برنامج أنغام 

يذكر أن الفنانة أنغام استضافت عددا من الفنانين في أولى حلقات برنامجها عبر شاشة قناة dmc، ومن بينهم راغب علامة وفرقة واما ونوال الزغبي ومدحت صالح، وحققت الحلقات نجاحا جماهيريا كبيرا.

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بقلم بسمة شطا