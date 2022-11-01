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بهاء سلطان: سعدت بمقابلة أنغام وحلقتنا كلها أغنيات جميلة

كتب:

محمود الرفاعى
04:58 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
بهاء سلطان

بهاء سلطان

أعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته بمقابلة الفنانة أنغام، بعد أن حل ضيفا على برنامجها الغنائي «أنغام» عبر قناة «دي ام سي».

بهاء سلطان يطرح ندرا عليا

قال سلطان فى تصريحات لبرنامج «عرب وود»: «سعدت للغاية لمقابلة الفنانة أنغام، أنا أحبها منذ فترة طويلة، وأعلم انها تحبني، والحلقة كانت أكثر من رائعة، وقدمنا فيها عدد كبير من الأغنيات الجميلة».

بهاء سلطان يحل ضيفا على برنامج أنغام

بهاء سلطان طرح مؤخرا، أغنيته الجديدة «ندرا عليا» مع شركة روتانا من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وإخراج ياسين حسين.

حققت أغنية بهاء سلطان دلوقتي عجبناكو، ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتصدرت وقتها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بهاء سلطان، كان قدم أغنيته خلال حفله الغنائي، الذي احياه الخميس الماضي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم.

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