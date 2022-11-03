خبيرة تربوية عن منصة أنا المعلم: تقدم الدعم بالشكل اللائق للمعلمين

قالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن منصة أنا المعلم، تتيح تدريب عدد كبير من المعلمين في محافظات مختلفة في الوقت ذاته، وقياس أثر التدريب بشكل فعال، والمعلمين المشاركين بالمنصة لهم حافز تمييز، بدعم من البنك المركزي المصري.

منصة أنا المعلم.. خصومات من علامات تجارية كبيرة

أضافت الدكتورة إيلارية عاطف لـ«الوطن»، أن منصة أنا المعلم، تساعد المعلمين في الحصول على خصومات من علامات تجارية كبيرة، من خلال الكوبونات التي يحصل عليها المعلم، نتيجة اشتراكه في برامج المنصة، وهذه الخطوة تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهى تقديم الدعم بالشكل اللائق لمعلمين أصحاب أكبر وأهم رسالة، فمهنة المعلم، مهنة الرسل والأنبياء.

إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أعلن إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow، وذلك لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المهنية والترقي للمعلمين، ويهدي هذا المشروع إكساب المعلمين المهارات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، ما ينعكس بشكل مباشر على طلابهم، ومن ثم النهوض بالعملية التعليمية، التي يعد المعلم فيها هو الركيزة الأساسية.