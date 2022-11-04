رئيس الأوبرا بفضائية الحياة: القناة شريك أساسي في نجاح مهرجان الموسيقى

كشف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، كواليس الإعداد لحفلات مهرجان الموسيقى العربية، لافتًا إلى أنّها تبدأ قبل موعد المهرجان بـ5 أشهر بلجان كبيرة تُعد البرنامج وتعدلها أكثر من مرة حتى الوصول للشكل النهائي، مقدمًا الشكر لقناة الحياة معتبرًا أنّها شريك أساسي وكبير في نجاح المهرجان.

وأوضح صابر، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة العادلي، على هامش حفل مهرجان الموسيقى العربية، وأذيع عبر فضائية الحياة، أنّ التعاون هو ما يميز هذه الدورة من المهرجان لافتًا أن جميع الوزارات والجهات المعنية تعاونت من أجل إنجاح المهرجان بما يليق باسم مصر وباسم دار الأوبرا المصرية.

واعتبر صابر أن الجمهور كان بطل هذه الدورة من المهرجان، مشيرًا إلى أنّ ذلك شجعهم داخل دار الأوبرا لتقديم المزيد للجمهور المصري.

هناك من يعتذر عن المشاركة في الحفلات

وأشار إلى أنّ اللجنة المنظمة للمهرجان تتواصل مع عدد من نجوم الغناء للمشاركة في الحفلات، لافتًا إلى أنّ هناك من يعتذر عن المشاركة لظروفه الخاصة، مشيدًا بمشاركة فنانين لأول مرة مثل الفنان اللبناني راغب علامة.

وحكى رئيس دار الأوبرا المصرية كواليس، اليوم، الذي شهد أمطارًا في القاهرة لافتًا إلى أنّهم تابعوا تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقرروا الانتظار حتى السادسة مساء؛ ليقرروا هل ستكون الحفلة في الصالة المكشوفة أم الصالة المغطاة، وحينما بدأت الأمطار نقلوا الحفل للصالة المغطاة بدار الأوبرا المصرية.