أمريكا تعلن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن سنغافوري متهم بتهريب النفط

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال مواطن سنغافوري يدعى «كويك كي-سنج» مدير وكالة شحن تقع بسنغافورة، متهم بالتورط في عمليات نقل غير قانوني للنفط والسلع إلى كوريا الشمالية للتهرب من عقوبات «واشنطن» و«مجلس الأمن الدولي» على «بيونج يانج».

وكانت محكمة منطقة جنوب نيويورك، أصدرت أمرًا بالقبض على المواطن السنغافوري «كويك كي-سنج» في أبريل من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال نائب مساعد سكرتير ومساعد مدير جهاز الأمن الدبلوماسي للتحقيق بول هيوستن، في مؤتمر صحفي نظمه مركز «واشنطن فورين بريس»، إن «بيونج يانج» انتهكت الحد الأقصى البالغ 500 ألف برميل سنويًا بموجب قرارات «مجلس الأمن» كل عام.

من جانبه، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، «لي جونج-سيوب»، إن المناورات الجوية «فيجيلانت ستورم» المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مناورة سنوية دورية، مشيرا في مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى توسيع الجانبين حجمها في هذه المرة، وتم تمديدها لمدة يوم آخر حتى غدا السبت بطلب من وزيري الدفاع الكوري والأمريكي وليس بتعليمات من رئيس الدولة.

وكان من المقرر اختتام مناورات «فيجيلانت ستورم»، اليوم الجمعة، فيما تبحث السلطات في كوريا الجنوبية، فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب على جارتها الشمالية، ردا على تهديدات «بيونج يانج» المتزايدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بيونج يانج» تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه«بحر اليابان»

وفي وقت سابق، أطلقت «بيونج يانج»، 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، فيما قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية ،إن إطلاق الشمالية، الصواريخ، جاء بعد أقل من ساعة، من أدانة سكرتير اللجنة المركزية لحزب «العمال» الحاكم الكوري الشمالي، «باك جونج-جون»، في بيان، يدين قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بتمديد تدريباتهما الجوية المشتركة «فيجيلانت ستورم» التي بدأت يوم الاثنين الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الخارجية الكورية: تدرس «سول» فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب على الشمالية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، «ليم سو سوك»، في إفادة صحفية، إن مع استمرار استفزازات «بيونج يانج»، تدرس «سول» فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب، مضيفا إن بلاده تجري مشاورات وثيقة مع «واشنطن» و«طوكيو» وحلفاء آخرين بشأن سبل تعزيز فعالية عقوباتها أحادية الجانب.