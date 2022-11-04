تفاصيل منظومة ضرائب المرتبات الجديدة.. إلكترونية وتُخصم شهريا

كشف محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، تفاصيل إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمرتبات، لافتًا إلى أن ضريبة المرتبات سنوية ولكن يتم تحصيلها بشكل شهري نظرًا لارتباطها بعملية تحصيل الأجور والمرتبات، وجهة العمل ملتزمة بتحصيل الضريبة المستحقة على الراتب وتوريدها شهريا مع التزامها بإقرار التسوية النهائية، والذي يرصد المبالغ التي تم تحصيلها وتسديدها لمعرفة الأموال الباقية، وتسديدها بخصمها من الموظف أو العامل.

المنظومة تضمن تقليل الفاقد في الضريبة

وأوضح «سرور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن المنظومة الإلكترونية ستحدد أسس حساب ضريبة المرتبات، مؤكدًا أن ذلك سيقلل الفاقد في ضريبة المرتبات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية قدمت هذا البرنامج، مؤكدًا حرص المصلحة على تطبيق كل القواعد والآليات الخاصة بضريبة المرتبات إلكترونيًا.

وأشاد بالمنظومة الإلكترونية الجديدة لافتًا إلى أن تشغيلها لن يجعل هناك فروقات يجب تسديدها نهاية العام وخصمها من العامل، مشيرًا إلى أن الموظف يستطيع استخراج بيان رسمي بضريبة المرتبات التي يسددها، وهو بيان رسمي معتمد يستطيع التعامل به في مؤسسات الدولة كافة.