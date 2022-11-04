الرئيس الصيني يستقبل مستشار ألمانيا في العاصمة «بكين»

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنّ زيارة مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، إلى بكين ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أول زيارة لرئيس دولة من أعضاء مجموعة الـ7 بلصين منذ 3 سنوات

وزيارة شولتز للصين، التي تستغرق يوما واحدا، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من أعضاء مجموعة الـ7 منذ 3 سنوات.

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينج بالمستشار الألماني أولاف شولتز في بكين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

كان مصدر في الحكومة الألمانية، قال في وقت سابق، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنّ الرئيس الصيني شي جين بينج، استقبل المستشار، في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إنه يسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، وفقا لما ذكؤرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

استثمار «كوسكو» الصينية بـ 24.9% في إحدى محطات«أتش أتش إل أيه»

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، سيلتقي المستشارالألماني، أولاف شولتز، رئيس وزراء الصين، «لي كه تشيانج».

وفي أكتوبر الماضي، وافقت «برلين» على استثمار شركة «كوسكو» الصينية الموردة لخدمات لشحن و الخدمات اللوجستية بحصة 24.9% في واحدة من محطات شركة الخدمات اللوجستية «أتش أتش إل أيه» الثلاثة في أكبر ميناء في ألمانيا بـ«هامبورج»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سبتمبر الماضي،، افتتحت مجموعة «بي إيه إس إف» الألمانية، مصنعاً كبيراً للإنتاج في زانجيانج، الواقعة جنوب الصين، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».