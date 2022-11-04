مركز صحفي «خمس نجوم» لتغطية فعاليات 27 COP بشرم الشيخ

انتهت الجهات المعنية من التجهيزات الخاصة بمكان انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والذي يضم المنطقة الزرقاء الكائنة خلف قاعة المؤتمرات والمقامة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، إلى جانب المنطقة الخضراء الملاصقة للمركز الدولي للمؤتمرات، وجرى تصميمها بشكل يناسب حجم مؤتمر المناخ والدول المشاركة والبالغ عددها نحو 120 دولة.

يأتي ذلك تزامنًا مع حجز قنوات ووكالات أنباء عالمية عربية وأجنبية مكانًا، داخل المركز الصحفي المقام علي مساحة تزيد عن 5000 متر مربع والمخصص للتغطية الإعلامية لـ COP 27.

طابقان وأجهزة حاسبات وشاشات

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد المركز الصحفي خلال زيارته للمنطقة الزرقاء Blue Zone أمس، وقال في تصريح لـ«الوطن» إن المركز الصحفي للتغطية الإعلامية الخاصة لقمة المناخ مكون من طابقين لاستيعاب كل وسائل الإعلام من مختلف العالم، ويقع المركز بجوار المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، ويسع لأكثر من 1000 صحفي والمكان مزود بأجهزة كمبيوتر حديثة وإنترنت فائق السرعة وشاشات عرض لنقل فعاليات القمة بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأضاف أنه تتوافر خدمة الترجمة داخل المركز الصحفي المزود بغرف خاصة حجزتها وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية من أجل تقديم تغطية متميزة للحدث، مع توفير استعلامات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

كما يضم المركز مصعدين لذوي الهمم وكبار السن من وسائل الإعلام الذين يقومون بالتغطية الصحفية للمؤتمر.

التصريح شرط الدخول

وخصصت الجهات المعنية باب 7 و10 لدخول وسائل الإعلام المختلفة إلى المركز الصحفي، ويوجد أمن على مداخل البوابات ولا يسمح بدخول أي صحفي دون تصريح يحمل هويته، وجرى إقامة منطقة ترفيه أمام المركز الصحفي لتناول وجبات سريعة ومشروبات.

أما المنطقة الزرقاء فتضم أكثر من 10 قاعات معدة لعقد الندوات وورش العمل الخاصة بالمحافظة على البيئة وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب وجود معارض للدول في المنطقة الزرقاء.