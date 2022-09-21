محافظ جنوب سيناء: مساحة المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ 10 آلاف متر مربع

أعلن اللواء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدء توصيل كافة المرافق للمنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وقال «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد خلال زيارته للمحافظة المنطقة الزرقاء، وشدد على ضرورة الانتهاء من تجهيز المنطقة قبل انطلاق القمة.

وقال إنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمنطقة الزرقاء، وتركيب الحوائط وتوصيل شبكات الاتصالات والمرافق من مياه وكهرباء، وهي تقع على امتداد مركز المؤتمرات الدولية.

معلومات عن المنطقة الزرقاء

المنطقة الزرقاء هي منطقة خاصة بقمة المناخ تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، تقع خلف قاعة المؤتمرات الكبرى، وسوف تستضيف كل الفعاليات الرسمية في مؤتمر المناخ، إذ يوجد بها عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.

46 يومًا على الحدث التاريخي

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه باقي من الزمن 46 يوم علي انطلاق قمة المناخ نوفمبر 2022، موضحًا أن كافة المشروعات بشرم الشيخ سوف تفتتح قبل القمة رقم 27 للمناخ، وعددها 27 مشروع أساسي، بالإضافة إلى 4 مشروعات فرعية.