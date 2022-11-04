«محمد» طالب بأجره فقتله صاحب الشغل.. وقانوني: العقوبة تصل إلى الإعدام

طول السنوات الماضية عمل «محمد محمود» صاحب الـ36 عاما، عاملا في أحد المصانع المخصصة لصناعة «شكمانات» بمحافظة السويس، وبرفقته شقيقيه، مع صاحب العمل حتى توفي وورث نجله المصنع خلفا لوالده، وواصل الأشقاء الثلاثة العمل مع صاحب المصنع الجديد إلا أن الوريث لم يكن كوالده، حيث ظل يماطل في أجور العاملين مدعيا لهم أن المصنع لا يحقق أرباحا.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

لم يرضى الشاب محمد محمود، بهدر حقه، وظل يطالب صاحب المصنع بمستحقاته المالية إلى أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيد وتدخل أشقاء «محمد» لفض المشاجرة، الا أن نجل صاحب العمل خطط ودبر لتنفيذ جريمته في التخلص من الشاب محمد.

أيام طويلة ظل صاحب المصنع يراقب تحركات العامل البسيط، حيث استأجر شخصين للتخلص منه انتقاما منه لمطالبته بحقوقه، حتى نفذوا جريمتهم عقب زيارة المجني عليه لمنزل أسرته بمنطقة الهيشة بالجناين بمحافظة السويس، انهالوا عليه بالضرب وفروا هاربين ليسقط غارقا في دمائه حسبما ورد بالتحريات.

كاميرات المراقبة كشفت عن المتهمين

بعد مرور ساعات من ارتكاب الجريمة، عثر الأهالي على جثة الضحية وابلغوا الشرطة، التي انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينتها، وجرى نقل جثة المجني عليه الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحفظت على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، التي كشفت هوية المتهمين وتبين أن وراء تلك الواقعة نجل صاحب العمل، واثنين آخرين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من القبض عليهم.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت باستدعاء أسرتة المجني عليه للادلاء بأقوالهم.

الموقف القانوني

المحامي والخبير القانوني إبراهيم علي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».