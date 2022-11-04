تجديد حبس طالب تسبب في مقتل طفل وإصابة شقيقه بالشرقية.. صدمهما بسيارته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية بالشرقية، أمس، تجديد حبس طالب بالصف الثالث الثانوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بمقتل طفل وإصابة شقيقه بعدما صدمهما أثناء استقلالهما «توك توك» متوجهين إلى المدرسة.

بلاغ بوفاة طفل وإصابة شقيقه في حادث

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول، يفيد تلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة «وتوك توك»، ما أسفر عن مصرع «ياسين محمود سعيد عثمان» تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، وإصابة شقيقه «محمد» 11 عاما ، بكدمات في الساقين والذراعين ونزيف من الأنف، وتبين أن الطفلين كانا في طريقهما إلى المدرسة مستقلين «توك توك»، إلا أن قائد سيارة ملاكي صدم «التوك توك»، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

اتهام طالب الثانوي بالتسبب في الواقعة

واتهم والد الطفلين، «محمد م. ع»، 17 عاما، طالب في الصف الثالث الثانوي، بالتسبب في قتل ابنه وإصابة ابنه الآخر بسبب قيادته السيارة بسرعة عالية واصطدامه بالتوك توك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8276 / 2022 جنح مركز مشتول السوق، ومحضر آخر خاص بتقرير من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق ويحمل رقم 5 / 601 ح نقطة مستشفى الأحرار لسنة 2022.

العقوبة القانونية

من جانبها، قالت منى عبد السلام، محامية، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني بشكل جسيم أو كان متعاطيًا مواد مخدرة.

وتابعت أنه وفقا لذات المادة، إذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة المتهمين في قضايا حوادث الطرق والقطارات إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم.