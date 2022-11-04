انهيار سقف عقار قديم وتحطم سيارة في الدقهلية

وقع انهيار جزئي لسقف الطابق الثالث العلوي بعقار قديم بشارع جامع التوابتي بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مساء الخميس، ما تسبب في تحطم سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار في الشارع، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي خسائر بشرية، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة آثار الانهيار، وإعادة تسيير حركة المرور به.

وتلقت رئاسة ومدينة طلخا مساء اليوم إشارة تفيد بانهيار جزء من عقار قديم بمدينة طلخا ووجود تلفيات في سيارة ملاكي.

الأجهزة التنفيذية تتابع حادث انهيار سقف

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة طلخا، كلف محمد أمين الدمرداش رئيس مركز ومدينة طلخا، الدكتورة إنجي سامي نائب رئيس المركز، المكلف بمتابعة اعمال رئاسة المركز خلال تلك الفترة، وتم التوجه إلى الموقع برفقة قوات الحماية المدنية وقوة أمنية من مركز شرطة طلخا بقيادة العميد تامر يحيى مأمور مركز شرطة طلخا.

إزالة مواطن الخطورة

وأكدت رئاسة المركز أنه تم التعامل مع الحادث وإزالة مواطن الخطورة ورفع مخلفات الأنقاض الناجمة عن الانهيار، وعودة حركة المرور بالشارع الى طبيعتها، مؤكدة أنه لم ينتج عن الحادث أية خسائر فى الأرواح أو أية إصابات بشرية.

وأوضح شاهد عيان أن الحادث تسبب في تحطم أجزاء من السيارة رقم «درب 9639» أثناء وقوفها في مكان الانهيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.