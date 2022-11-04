مزاد علني لبيع سيارات بأسعار مُخفضة 9 نوفمبر المقبل.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع وأسوان الأربعاء الموافق 9 نوفمبر المقبل بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

سيارات مزاد جمارك الإسكندرية 9 نوفمبر

ومن المقرر أن يضم مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع سيارات ملاكي وأتوبيس وميكروباص وبيك أب ماركات مرسيدس وتويوتا وهوندا ولادا وايسوزو ونيسان وبورش وفولكس وبي إم دبليو، وشيفروليه، دودج، كيا، أوبل، جيب شيروكي، فولفو، شيفروليه.

بضائع مزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع

ويضم المزاد بضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع وأسوان التي تشمل ورق مقوى، أثاث، أحذية، ملابس، رخام، أدوات مكتبية، اكسسوارات محمول، قطع غيار سيارات، جلد طبيعي، أدوات تجميل، هواتف محمول، أجهزة كهربائية وغيرها من البضائع المختلفة، وذلك وفق بوابة التعاقدات العامة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كراسة الشروط والمواصفات

ويجب أن يتم دخول المزاد بكراسة الشروط والمواصفات وسعرها 400 جنيه، ويتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع الدكتور محمد حامد فهمي، ويتم دفع 10000 تأمين دخول المزاد، و30% فور رسو المزاد على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوم، ويكون البيع بدون عمولة والمعاين هي أساس البيع، ويجب العلم أن البطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

كما شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند حضور المزاد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.