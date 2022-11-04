حالة الطقس في الإسكندرية اليوم: أجواء معتدلة.. والعظمى تسجل 26 درجة

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم أجواء معتدلة نهارا باردة خلال ساعات الليل مع استقرار في حالة الرياح وانخفاض نسبة توقع سقوط الأمطار وهو جو مناسب لحالة الصيد والتريض على الشواطئ، وتنزه «الويك اند» لأبناء الإسكندرية والزائرون لها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، معتدل، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، وغابت الأمطار واحتلت الشبورة مكانها لتغطي سماء الإسكندرية في الساعات الأولى من النهار وساعات الليل.

حالة البحر والأمواج بالإسكندرية اليوم

وتشهد أمواج الإسكندرية اليوم تباينا في شدتها من خفيفة إلى متوسطة بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر، مع استقرار في حالة الرياح الشمالية الغربية، فتصل إلى 30 كيلو مترا في الساعة.

حالة البحر مناسبة للصيد

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الخفيفة وعدم ارتداء الجواكيت الثقيلة صباحا، موضحة أن البحر مناسب لأعمال الصيد والتريض والجلوس على الشواطئ.