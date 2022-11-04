منسق «الوطنية للمشروعات الخضراء»: الأمم المتحدة أشادت بالمبادرة غير المسبوقة

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ المبادرة شهدت تقديم أكثر من 6 آلاف مشروع صديق للبيئة، مشددًا على أن المبادرة جديدة وخلّاقة وغير مسبوقة عالميا، إذ أشادت بها الأمم المتحدة وتعتبرها نموذجا يحتذى به للدول الأخرى.

وأضاف بدر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا توجد دولة فتحت الباب لجميع المواطنين والفئات للتقدم بهذا الكم من المشروعات، حيث تفتح الباب للمشاركة في المحليات من الناس بمختلف القرى والمحافظات».

6 فئات للمشروعات الخضراء

وتابع، أن المشروعات تندرج ضمن 6 فئات، مثل المشروعات الصغيرة ومشروعات المرأة والمشروعات الناشئة، وبالتالي شهدت المبادرة مشاركة شعبية ترسخ للوعي لأكثر من هدف، مثل توطين أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المكون الأخضر وعمل استدامة.

الاتحاد الأوروبي يمنع استيراد المنتجات غير الصديقة للبيئة

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي يمنع استيراد أي منتجات ليست صديقة للبيئة، وبالتالي يجب الاهتمام بالمشروعات صديقة للبيئة بعدما أصبحت مسألة حيوية ووجودية واقتصادية ومربحة.