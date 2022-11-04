6 فئات تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. تعرف على التفاصيل

تستهدف «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» العديد من الفئات بشأن المشروعات الخضراء، ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المشاركين في الفئات المختلفة.

لذا تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة للفئات التي تستهدفها المبادرة الوطنية من مشروعات خضراء ذكية حسب ما أعلنته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

فئات المشروعات الخضراء المستهدفة في المبادرة الوطنية

وتنقسم الفئات المستهدفة من المشروعات الخضراء الذكية ضمن المبادرة الوطنية إلى الآتي:

1 - فئة المشروعات كبيرة الحجم.

2 - فئة المشروعات متوسطة الحجم.

3 - فئة المشروعات المحلية صغيرة الحجم «حياة كريمة».

4 - فئة المشروعات المُقدمة من جانب الشركات الناشئة.

5 - فئة المشروعات التنموية المتعلقة بكل من تغيير المناخ والاستدامة والمرأة.

6 - فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية وهي غير الهادفة للربح.

المشروعات الكبيرة

- هي المشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها في السنة الواحدة 200 مليون جنيه.

- أي مشروع صناعي تم تأسيسه حديثاً ورأس ماله المدفوع أو المستثمر «15 مليون جنيه».

- أي مشروع غير صناعي تم تأسيسه حديثاً ورأس المال لديه تجاوز الـ 5 ملايين جنيه.

المشروعات المتوسطة

- هو كل مشروع بلغ حجم أعماله في السنة الواحدة مبلغ 50 مليون جنيه، على ألا يتجاوز المشروع مبلغ 200 مليون جنيه.

- أي مشروع صناعي تم تأسيسه حديثاً، ورأس المال لديه المدفوع أو المستثمر قد تجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، على ألا يجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.

- أي مشروع غير صناعي تم تأسيسه حديثاً، ورأس المال المدفوع أو المستثمر يجاوز الـ 3 مليون جنيه، على ألا يجاوز مبلغ 5 مليون جنيه.

المشروعات الصغيرة

- أي مشروع بلغ حجم أعماله في السنة الواحدة الـ مليون جنيه، على أن يقل عن مبلغ 50 مليون جنيه.

- أي مشروع صناعي تم تأسيسه حديثاً، ورأس المال لديه المدفوع أو المستثمر قد تجاوز مبلغ 50 ألف جنيه، على أن يقل عن مبلغ 5 مليون جنيه.

- أي مشروع غير صناعي تم تأسيسه حديثاً، ورأس المال المدفوع أو المستثمر يجاوز الـ 50 ألف جنيه، على ألا يجاوز مبلغ 3 مليون جنيه.