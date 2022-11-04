ضبط 1660 قضية تموينية متنوعة في حملات على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1660 قضية تموينية متنوعة.

4 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية

وفقا لبيان صحفي، ضبطت الحملات 4 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 32 طن أرز أبيض ومكرونة وسكر حر وعدس، و17,500 طن دقيق أبيض و489 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

كما تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 9 أطنان أرز أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات وقام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت الحملات المدير المسئول عن مخزن شركة للتجارة والتوريدات دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية 150000 قطعة بيضة مائدة دون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضُبط مالك محل لتجارة الأعلاف

وفي المنوفية ضُبط مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية وبحوزته كمية قدرها 20 طن أعلاف حيوانية دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.