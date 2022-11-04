«القومي للبحوث الفلكية» يعلن سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهادي

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سقوط الصاروخ الصينى من ماركة لونج مارش منذ قليل فى المحيط الهادى: «وهذا ما أوضحته الأرصاد والحسابات المدارية واعلنته الصين منذ قليل».

تفاصيل الحدث

وعن تفاصيل الحدث، قال في بيان له: إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان) والاخيرة لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" الى المدار في 31 اكتوبر 2022.

وأضاف: أطلقت الصين يوم 31 اكتوبر 2022 الوحدة الثالثة (وحدة مينجتان ) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج. وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار. وكعادة هذا النوع من الصواريخ فان عملية اعادة الدخول غير خاضعة للرقابة .

جسم الصاروخ

وأكد: كما حدث فى مرات سابقة و نتج عن ثلاثة اطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B . وسوف تكون هذه هى المرة الرابعة خلال سنتين. \وتفيد احدث التوقعات بعودة جسم الصاروخ يوم 4 نوفمبر 2022 الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ± 3 ساعات. ولكن من الصعب في الوقت الحالي قول أكثر من ذلك بكثير ، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول. و يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة اما بخصوص المكان المحتمل ان يسقط فيه حطام الصاروخ فهو غير معروف.

وفقًا لمؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية (كما هو بالشكل القادم) فالمواقع المحتمله لسقوط الحطام هى المناطق التى تقع بين الخطوط الزرقاء والصفراء. واى منطقة خارج هذه الخطوط لاتتعرض الى الحطام.