معهد البحوث الفلكية: كسوف الشمس لا علاقة له بدرجة حرارة الجو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكسوف الجزئي للشمس لاعلاقة له بدرجات الحرارة المرتبطة بالغلاف الجوي للأرض، لكنه يرتبط بعلاقة الشمس بالقمر، إذ يحدث عندما يكون القمر واقعا بين الشمس والأرض فيحجب الأشعة من السقوط على الأرض.

الكسوف الجزئي

وأوضح «القاضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «dmc» أن إجمالي مدة الكسوف كان 4 ساعات و4 دقائق، مع وقت آخر يسمى كسوف شبه الظل ويمكن قياسة بالتلسكوبات فقط.

وأشار إلى أن الكسوف الجزئي حدث من الساعة 11.58 حتى الواحدة ظهرا، وبدأ يقل حتى الساعة 2.16 مساء، موضحا أن الكسوف لايؤثر على صحة الإنسان ويجب عدم النظر لقرص الشمس في وقت الكسوف كي لا يؤثر ذلك على خلايا القرنية.

زيارة الجمهور لمعهد البحوث الفلكية

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أن معهد الفلك فتح أبوابه للجمهور بالمقر الرئيس بحلوان، لمشاهدة ظاهرة كسوف الشمس، بهدف التوعية المجتمعية وتسهيل رؤية قرص الشمس للمواطنين بكل تفاصيله، بالإضافة لتقديم محاضرة فلكية للتعريف بالظاهرة وأسبابها وفوائد وأضرارها، علاوة على تواجد تلسكوبات صغيرة للحضور تمكنهم من رؤية الشمس.

القومي للبحوث الفلكية

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس ظاهرة طبيعية، ولا داعي للقلق منها، مضيفا أنها ليس لها علاقة باقتراب الساعة أو نهاية الكون، محذرا المواطنين من النظر بالعين المجردة مباشرة للشمس أثناء ساعات الكسوف، غير ذلك فإن الظاهرة لا تمثل أي ضرر على المواطنين.