مسئول بجامعة عين شمس: التغيرات المناخية قضية وجودية وليس لدينا الكثير من الوقت

قال الدكتور علاء سرحان، وكيل كلية البيئة جامعة عين شمس، إنّ قمة المناخ تُعقد في وقت غاية الحساسية والدقة، وذلك لأكثر من سبب، فعلى المستوى البيئي تُعقد قمة المناخ بعد 50 سنة من انعقاد أول مؤتمر عالمي تبنته، وراعته الأمم المتحددة عام 1972، وأيضًا يأتي هذا المؤتمر بعد 30 عام منذ انعقاد قمة الأرض بريو دي جانيرو 1992، متابعًا أن التغيرات المناخية قضية وجودية.

لابد من إيجاد حلول سريعة لقضية التغيرات المناخية

وتابع «سرحان»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إنه لابد من وجود تقييم ومتابعة تنفيذ ما تم في أول مؤتمر بيئي منذ 50 عامًا، فضلَا عن أول مؤتمر صدرت فيه الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية في 1992.

وأضاف، أنه يجب على المجتمع الدولي بأكمله في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ أن يُعيد حساباته وتقيمه للموقف في قضية التغيرات المناخية، لأن تلك القضية وجودية وليس لدينا الكثير من الوقت، وبالتالي لابد من محاسبة النفس، وضرورة إيجاد حلول سريعة والعمل سويًا لإصلاح الكثير ممن المشكلات الموجودة.

التمويل المناخي هو القضية الأولى في قمة المناخ

وأشار وكيل كلية البيئة جامعة عين شمس، إلى أن التمويل المناخي هو القضية الأولى في مؤتمر قمة المناخ COP 27 باعتباره الملف الساخن لأن التنفيذ يحتاج التمويل، لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بأن تلك القمة ستكون من العقود إلى التنفيذ.

وأكمل أن هناك تعهدات وليست التزامات، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحويلها لالتزامات وتعبئة الموارد المالية المتفق عليها منذ سنوات طويلة لخدمة البيئة، أملًا أن تكون قمة المناخ نقطة تحول في العمل المناخي على المستوى الدولي.