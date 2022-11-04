«تضامن سوهاج» تحصل على جائزة «مصر الخير» عن التوعية بقضايا التغيرات المناخية

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي وعلى رأسهم رأفت السمان وكيل الوزارة، والقائمين على جمعية «تواصل»؛ لحصولها على جائزة مؤسسة «مصر الخير» لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام للمبادرات الشبابية، عن التوعية بقضايا التغيرات المناخية ودور الفرد والمنظمات الأهلية في الحد من آثارها.

تكريم الفائزين في حفل وزارة التضامن بالقاهرة

وتسلم وكيل وزارة التضامن ومدير الجمعية، الجائزة وشهادات التقدير من وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الحفل الذي أقيم بالقاهرة، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسة مصر الخير، وإليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس أمناء مصر الخير والمشرف العام على الجائزة، ولفيف من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات المركزية والشخصيات العامة والنواب والإعلام.

المحافظ يشيد بجهود العاملين بمديرية التضامن

وأشاد محافظ سوهاج بجهود العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، موجها ببذل المزيد من الجهد وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لمجهودات المديرية، وتوجيهاته السديدة لفريق العمل؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، وهو ما ساهم بقوة في الفوز بجائزة مسابقة مؤسسة مصر الخير وغيرها من الجوائز السابقة.