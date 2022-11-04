فتح باب التقديم للعمل منسقة ميدانية بـ3 مراكز بالشرقية.. اعرف الشروط والراتب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصة الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن حتى يستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرتهم.

فتح باب التسجيل أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسقة

من جانبه أشار أحمد عبد الهادي، وكيل مديرية القوى العاملة إلى فتح مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر باب التسجيل أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية بأفرع المؤسسة بديرب نجم وكفر صقر وفاقوس والحسينية.

أوضح مديرية القوى العاملة أن شروط التقدم للوظيفة تشمل «القدرة على العمل الميداني - التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة على إقناع الآخرين - العمل بروح الفريق - الحصول على مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط - الإقامة بالنطاق الجغرافي، مشيراً إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل مرتب ثابت يبدأ من 3000 جنيه - حوافز+ متغير- تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصة للترقي- وثيقة تأمين على الحياة، لافتا إلى أن مواعيد العمل من 9 صباحا حتى الرابعة عصراً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

طريقة التقديم في الوظيفة الخالية

أضاف وكيل مديرية القوى العاملة أن التقدم لوظيفة منسقة ميدانية يتم من خلال الرابط التالي https://forms.gle/AHuR61kCSBrCDLGQ6 أو من خلال التوجه للمديرية أو المناطق ومكاتب العمل التابعة لها للحصول على خطاب ترشيح للعمل.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهرة برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمى «مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر»، بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 لتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة.