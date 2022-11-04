الخبير الاقتصادي «وفاء علي»: الحكومة كثفت جهودها لتنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة وفاء على الخبيرة الاقتصادية إن الدولة اهتمت بالحماية الاجتماعية للمواطنين وتبنت عددا من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية وذلك خلال الفترة الماضية.

منظومة الحماية الاجتماعية

وتابعت الخبير الاقتصادي في تصريحاتها لـ «الوطن»، أن منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة شملت تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي 9.1 مليون أسرة، وبتكلفة اجمالية شهرية 1.121مليار جنيه مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

تنمية الاقتصاد المصري

وأكدت أن مصر تكثف جهودها لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3% مما يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود الحوار الوطني، فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مُثمناً المشاركة والاسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وفعالياته المُثمرة، وصولاً إلى تلقي «الحوار الوطني»، مُخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، تفعيلاً لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

المشاركة المجتمعية

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه يتم العمل على إطلاق منصة تفاعليةً لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، على أن تشمل منتدى حوار الخبراء، ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأي بشأن أهم الجهود الحكومية المنفَّذة، كما سيتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ 125توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعَّالة لمخرجات المؤتمر.