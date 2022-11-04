«بسيطة بس هتفرق على الخريطة».. حملة لقومي المرأة استعدادًا لـ COP27

يطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، حملة إعلامية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري تحت عنوان «بسيطة بس هتفرق على الخريطة»، حول الاستدامة البيئية وتغيير المناخ، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من 6-18 نوفمبر 2022.

دور المرأة في الحفاظ على البيئة

تتضمن الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسي للمرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسي لتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

نيللي كريم وأحمد أمين في مواجهة المناخ

الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين قاما بدعم الحملة من خلال مشاركتهما بالأداء الصوتي إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادي للمرأة ودور المجتمع في مواجهة أزمة تغير المناخ