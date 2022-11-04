رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح تتصدر شباك التذاكر بـ 335 ألف جنيه

كتب:

هبة أمين
01:16 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

جاءت إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح في المرتبة الأولى بشباك تذاكر السينما أمس الخميس، حيث حقق إيرادات تقدر بـ335 ألفا و374 جنيها، فيما تذيل فيلم عمهم قائمة الإيرادات بـ34 ألفا و63 جنيها، وهو من بطولة محمد إمام ومحمد سلام ومحمد ثروت.

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح في يوم واحد

وخلفًا لإيرادات فيلم تحت تهديد السلاح، جاء فيلم فضل ونعمة في المرتبة الثانية، حيث حقق إيرادات تقدر بنحو 193 ألفا و122 جنيها، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي عادل إمام، وفقًا لبيانات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال الفيلم

فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، عمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وفي الساعات الماضية، احتفل حسن الرداد بالعرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح مع جمهوره في دبي، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر خلاله متفاجئًا من حضور زوجته إيمي سمير غانم للعرض الخاص متنكرة وهي ترتدي عباءة وتضع غطاءًا للرأس و«كمامة» على وجهها، خصوصًا وأنها كانت متواجدة في السعودية وجاءت إلى الإمارات لمشاركته احتفاله بالفيلم.

اقرأ المزيد:

فيلم «تحت تهديد السلاح» يحقق 159 ألف جنيه إيرادات في يوم العرض الأول

حسن الرداد يستعد لافتتاح فيلم تحت تهديد السلاح في مصر

المنتج أحمد السبكي يحتفل بتخطي برومو فيلم تحت تهديد السلاح 8 ملايين مشاهدة 

حسن الرداد يحتفل بتحقيق برومو فيلم «تحت تهديد السلاح» مليون مشاهدة

3 نوفمبر.. طرح فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

طرح بوسترات فردية لأبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» تمهيدا لعرضه بالسينما

"تحت تهديد السلاح".. فيلم جديد يجمع مي عمر وحسن الرداد
بقلم هبة أمين