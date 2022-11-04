إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح تتصدر شباك التذاكر بـ 335 ألف جنيه

جاءت إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح في المرتبة الأولى بشباك تذاكر السينما أمس الخميس، حيث حقق إيرادات تقدر بـ335 ألفا و374 جنيها، فيما تذيل فيلم عمهم قائمة الإيرادات بـ34 ألفا و63 جنيها، وهو من بطولة محمد إمام ومحمد سلام ومحمد ثروت.

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح في يوم واحد

وخلفًا لإيرادات فيلم تحت تهديد السلاح، جاء فيلم فضل ونعمة في المرتبة الثانية، حيث حقق إيرادات تقدر بنحو 193 ألفا و122 جنيها، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي عادل إمام، وفقًا لبيانات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال الفيلم

فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، عمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وفي الساعات الماضية، احتفل حسن الرداد بالعرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح مع جمهوره في دبي، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر خلاله متفاجئًا من حضور زوجته إيمي سمير غانم للعرض الخاص متنكرة وهي ترتدي عباءة وتضع غطاءًا للرأس و«كمامة» على وجهها، خصوصًا وأنها كانت متواجدة في السعودية وجاءت إلى الإمارات لمشاركته احتفاله بالفيلم.