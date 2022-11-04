حماية المستهلك يُناشد المواطنين التأكد من جدية عروض الجمعة البيضاء

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بالتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء والتأني أثناء عملية الشراء.

عروض «الجمعة البيضاء»

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض «الجمعة البيضاء»، مشيرًا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج، وناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

جدية العروض المقدمة للمواطنين

كما يُهيب بجموع التجار والموردين ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلى غرامه مليوني جنيه.