محافظ قنا يطلق مبادرة لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة

أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مبادرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بسعر الجملة، بالتعاون مع كبار تجار الجملة بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع كبار التجار، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، والدكتورة وردة بدوي، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وعلي غريب، مدير إدارة التعاون بالمحافظة.

التنسيق مع كبار التجار

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع كبار التجار لتوريد السلع الغذائية الأساسية إلى إدارة التعاون بالمحافظة، والتي ستقوم بدورها ببيع تلك السلع للمواطنين بسعر الجملة تحت إشراف مديرية التموين، وذلك من خلال 90 جمعية تعاونية استهلاكية موزعة على مدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن مشاركة تجار الجملة في المبادرة يأتي في إطار قيامهم بواجبهم الوطني في التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتخفيف العبء على جمهور المستهلكين.

زيادة المعروض من السلع الغذائية

وأكد محافظ قنا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في الأسعار، لافتا إلى أنه يتابع بشكل يومي أسعار السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كافة المراكز من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.

من جانبهم أكد التجار على دعمهم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطنين، كما أبدوا ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في أي مبادرات أو إقامة معارض لتخفيف الأعباء على البسطاء.