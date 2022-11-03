مصرع صيدلي بحادث تصادم سيارة بعمود إنارة في قنا

لقى صيدلي مصرعه، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي في عمود إنارة، على طريق السلخانة مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة أسفر عن مصرع صيدلي على طريق السلخانة، بمركز فرشوط، ومصرع محب ممدوح وديع، 27 عامًا، صيدلي مقيم في شارع بورسعيد بمركز فرشوط، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة على طريق السلخانة.

نقل الجثة إلى المستشفى

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب وفاة الصيدلي.

كانت محافظة قنا، شهدت اليوم وفاة معلمة ثانية من نجع حمادي متأثرة بإصابتها في حادث الشهر الماضي.

كانت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي تلقت إخطار بوفاة «ف.م»، 35 عاما، داخل المستشفى متأثرة بجروح في حادث الشهر الماضي في المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.