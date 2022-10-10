«تعليم الجيزة»: تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، بدء تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب داخل مدارس المحافظة، مشددا في تصريحات لـ«الوطن» على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

تسليم الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات الدراسية

وقال سلومة، إن تسليم الكتب المدرسية للطلاب في مدارس الجيزة لا يرتبط بالمصروفات الدراسية، لافتا إلى أن «تسليم الكتب مستمر، ولن يتم حرمان أي طالب من استلام الكتب حال عدم دفع المصروفات»، فيما أشار إلى أن «الدراسة تسير بانتظام في الأسبوع الثاني من العام الدراسي، دون وجود أي معوقات».

تعقيم المدارس لمواجهة فيروس كورونا

وشدد سلومة على متابعة غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لسير اليوم الدراسي، لحظة بلحظة، للتأكد من عدم حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى إلى أن جميع مدارس الجيزة معقمة تماما حماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا، لضمان انتظام العام الدراسي.