حياة كريمة ببني سويف تنظم حوارا مجتمعيا مع أهالي بني سويف

منذ أن دشنها الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2019، وقد شهدت القرى التابعة للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تطورات كبيرة أدت إلى أن يتبدل حال العديد من القرى من حال لحال، قبالتعاون مع الجهات الحكومية، تعمل المبادرة الرئاسية على توفير العديد من الخدمات المختلفة للأهالي وبالمجان، كالخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأخرى.

حوار مجتمعي في بني سويف

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال هذه الفترة على تنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية مع الأهالي في القرى المختلفة، من أجل تعريفهم بالمبادرة الرئاسية ومشاريعها المختلفة والاستماع لآرائهم ومقتراحاتهم، وذلك استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.

وفي هذا الإطار، نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي في مركز الواسطى الموجود شمال محافظة بنى سويف، من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى آراء الأهالي هناك ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، التي تعمل على إنشاء الكثير من المشاريع في هذه القرى لتحسين أوجه الحياة فيها على مستوى قطاعات مختلفة.

حضور اللقاء

وقد حضر اللقاءالذي نظمته مبادرة «حياة كريمة» في شمال محافظة بني سويف: العقيد مدحت زكريا، مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومتطوعي حياة كريمة.