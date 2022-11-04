قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بالقاهرة والشركة تعتذر عن العطل المفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق «أرض الجولف، الإمداد والتموين، سيتى ستارز، الرقابة الإدارية، المنطقة السادسة، مساكن رامو»، وضعف المياه عن مدينة التوفيق، نظراً للظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم بمنطقة المحلات والجمالونات أسفل كوبري أحمد فخري بطريق النصر فى مدينة نصر.

اعتذار عن العطل

وأعربت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها عن هذا العطل، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بكافة إمكاناتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين في إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وقامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها بالمنطقة المتأثرة من انقطاع المياه لحين اصلاح الكسر وعودة المياه وترحب الشركة بتلقي أي شكاوى او طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 من الأرضي والمحمول أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.