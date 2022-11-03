عاجل.. قطع مياه الشرب 8 ساعات عن مناطق بمصر الجديدة السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع مياه الشرب عن مناطق بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات يوم السبت المقبل، وهي: (شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته)، نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان لزوم الربط على طـرد وسحب رافع أسوان بمصر الجديدة.

خط ساخن لاستقبال الشكاوى

وأوضحت الشركة أنه من المقرر قطع المياه، اعتبارا من يوم السبت المقبل الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، وتهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتسآب على رقم 01206665125.