غداً.. حقوق عين شمس تنظم مؤتمراً دولياً حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرا دوليا غدا السبت حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ بالشراكة مع جامعة كامبريدج ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، وبحضور عدد كبير من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين ، وذلك بالتوافق مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر.

وقال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إن المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - سيتناول حماية البيئة والجهود المبذولة للحد من تغير المناخ في ظل أوقات الأزمات خاصة في أوقات النزاعات المسلحة في جلسة ستنظم بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف أن المؤتمر سيركز علي النزاعات الناشئة في سياق التنمية المستدامة في جلسة ستكون بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالجامعة وماري كلير سيغر مديرة مركز قانون التنمية المستدامة الدولي و خوسيه أنجيلو إستريال فاريا، رئيس القسم التشريعي، قسم القانون التجاري الدولي، مكتب الشئون القانونية، الأونسيترال ، و جيروم فونتانا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة ، وهاجر قلديش رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد األفريقي.

ويتضمن المؤتمر سبع جلسات تناقش الجلسة الأولى "الإطار الدولي والإقليمي والوطني لقانون المناخ" برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومقرر قطاع القانون ووزير التعليم العالي الأسبق ، كما تتناول الجوانب الموضوعية للقانون وتغير المناخ ويرأس الجلسة الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعضو لجنة الإصلاح التشريعي.

كما يتناول المؤتمر بجلسته الثالثة "تأثير التكنولوجيا والرقمنة على التنمية المستدامة" برئاسة الدكتور خالد سري عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ، كما يركز على حل النزاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة ويرأس الجلسة الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي كلية الحقوق بجامعة القاهرة وسفير مصر الأسبق لدى منظمة اليونسكو ، ومناقشة التنمية المستدامة من منظور القانون الدولي ويرأس الجلسة السفير جمال متولي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية.

كما يناقش المؤتمر بجلسته السادسة التنمية المستدامة من منظور القانون الوضعي برئاسة الدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف ومستشار المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ بني سويف الأسبق ، والتأثير الاقتصادي والتجاري على التنمية المستدامة في مصر في جلسة برئاسة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، و "الشريعة الإسلامية والتنمية المستدامة" في جلسة برئاسة الدكتور عبدالله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الإصلاح التشريعي.تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، نوهت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أهمية المشاركة والتسجيل في المؤتمر.