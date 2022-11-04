نقيب قراء كفر الشيخ يشيد بالإقبال على مجلس الإقراء بمسجد إبراهيم الدسوقي

شهد مجلس الإقراء بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كثيفاً من الجمهور في أول أيام انطلاقه، فجر اليوم الجمعة.

مراجعة القرآن الكريم للجمهور بدءاً من الجزء الأول

أُقيم مجلس الإقراء عقب صلاة الفجر، وترأس المجلس القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون، الذي حرص على مراجعة القرآن الكريم للجمهور بدءاً من الجزء الأول، وتعليمهم قواعد النطق السليم، برواية حفص عن عاصم، حيث يقوم كل شخص من الحضور بقراءة صفحة من القرآن.

وقال الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون، لـ«الوطن»، إن مجلس الإقراء بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في اليوم الأول له، لافتاً إلى إقامة المجلس فجر الجمعة من كل أسبوع.

اهتمام الدولة المصرية بنشر القرآن الكريم

وأكد «أبو فيوض»، أن مجالس الإقراء على كبار القراء التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقطع الطريق على غير المؤهلين، وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بنشر القرآن الكريم في ربوع المحروسة، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف تأتي دائمًا بالجديد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وخدمة المجتمع وتولي القرآن الكريم عناية فائقة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد في وقت سابق، 16 مجلسًا لإقراء القرآن الكريم على كبار القراء، وأعلام دولة التلاوة في مصر، عقب صلاة الفجر وفق أيام محددة لكل محافظة على مدار الأسبوع.