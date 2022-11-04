تنسيقية شباب الأحزاب تعقد تقييما للمهارات الشخصية للمنضمين الجدد

عقد نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شراكة مع شركة «ويليز تاورز واتسون»، للسنة الثانية على التوالي، بهدف التعرف على كفاءات ومهارات المنضمين الجدد للتنسيقية كخطوة هامة وأساسية من برنامج تأهيل وتدريب الأعضاء الجدد، وذلك في إطار استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاستخدام أحدث أساليب التدريب والتطوير.

وتستهدف الشراكة قياس الكفاءات عبر استبيان يعتمد على منهجية علمية لقياس الشخصية ورسم سمتها والقدرة على القيادة والتصرف السليم ومهارات التواصل والتفكير النقدي، وغيرها من الكفاءات الهامة للكوادر السياسية للوقوف على نقاط قوتهم ونقاط التنمية لتستمر عملية التدريب والتطوير بشكل أكثر تفصيلاً بناءً على نتائج التقييم.

وقال السيد حامد مبروك، مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون في مصر: «من خلال شراكاتنا مع الشركات العالمية والمحلية في مختلف القطاعات بالسوق المصرية على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن خلال خبراتنا الطويلة في السوق المصرية وكذلك بالأسواق العالمية، أدركنا أن السوق بحاجة إلى إعادة النظر في أهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للنجاح».

انتقاء واختيار قادة المستقبل

وتابع: «اليوم أنا سعيد بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك للعام الثاني على التوالي، للمساعدة في انتقاء واختيار قادة المستقبل باستخدام أدوات تقييم Saville العالمية التي يتم الاعتماد عليها في قياس السمات الشخصية والجدارات للأفراد، مما يعزز اتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف وتطوير الكوادر الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية».

توظيف مهارات الكوادر السياسية الشابة

من جانبه، قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، ومسئول نادي مدربي التنسيقية، إننا سعداء بتفعيل استخدام أحدث أدوات إدارة المواهب وذلك لتوظيف مهارات الكوادر السياسية الشابة في المهمات الأنسب لهم، كما ستكون نتائج التقييمات دليلاً لنادى مدربي التنسيقية لتطوير برامج التدريب الخاصة بأعضاء التنسيقية.

أشرف على التقييمات من أعضاء نادي مدربي التنسيقية: أسامة هشام، صفاء حسني، إسلام حمدي وأحمد حسام.