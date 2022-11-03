«التنسيقية» تستمع لآراء ومقترحات أهالي الأسمرات: نتعاون معا لمصلحة الوطن

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني، حيث شارك وفد من التنسيقية في ندوة عن المشاركة في الحوار الوطنى، بحضور أهالي حى الأسمرات وشباب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

التنسيقية تستمع لمشكلات أهالي الأسمرات

واستمع وفد التنسيقية لآراء الحضور والمشكلات التى تواجههم، وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية أن يشارك الجميع في الحوار الوطني، وحرصه الشديد على التواجد وسط أهالي حى الأسمرات.

وأشار النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية دور الشباب فى هذه المرحلة، قائلًا: يجب أن نتكاتف جميعا من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن .

وشرحت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود القيادة السياسية والحكومة فى توفير حياة كريمة لكل مواطن، مشيرة إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية متواجدون لخدمة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وحثهم على المشاركة في الحوار الوطني.

وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «يجب علينا جميعا عدم السكوت عن أى تجاوزات، وأن نكون حريصين على المشاركة الإيجابية، ويجب على الشباب أن يكون لديهم طموح المشاركة الإيجابية سواء في الحوار الوطني أو في معركة الوعي، مؤكدة أن ذلك واجب وطني على الجميع في ظل هذه المرحلة الدقيقة».

وأشارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية خاصة في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي تحدثت عنها سيدات حى الأسمرات.

نواب التنسيقية: نعرض التحديات والمشكلات على المجالس النيابية

قال مؤمن سيد، مدير الشؤون البرلمانية للتنسيقية، إن جميع أعضاء التنسيقية يحرصون كل الحرص على الاستماع لمقترحات الحضور، ومشاركتهم المشكلات لعرضها ضمن محاور الحوار الوطنى والعمل على حلها من خلال نواب التنسيقية في المجالس النيابية، مختتما كلمته بعبارة «الحوار الوطني للجميع وبالجميع».

أدار الجلسة النقاشية مع أهالي حي الأسمرات، أحمد البشبيشي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر اللقاء من أعضاء التنسيقية كلا من أحمد خالد وأحمد موسى ومؤمن سليم ودينا المقدم ومحفوظ حامد.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات.