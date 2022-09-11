«لجنة تسويق السياحة»: مصر قفزت 90 مقعدًا في جودة الطرق على مستوى العالم

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر القفزات التي قامت بها مصر بقطاع السياحة، إلا جاحد أو ناكر، متابعًا: «إحنا عندنا نتائج وأرقام، وعندنا مستوى دخل من العملة الصعبة، هو اللي بيتكلم عن ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية في مجال السياحة».

نجاحات متتالية لمصر في السياحة

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج «صباح الورد»، على فضائية «TEN»، أن مصر نجحت خلال 4 سنوات الماضية في إضافة مسارين دوليين هما أكتوبر وبرنيس، مشيرًا إلى أن مصر قفزت 90 مقعدًا في جودة الطرق على مستوى العالم، منوهًا أنها أصبحت بالمركز 16 عالميًا بجودة الطرق، ودور جودة الطرق في تقييم مصر سياحيًا والتسويق السياحي لها.

إشادة بتعامل مصر بشفافية خلال جائحة كورونا

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن مصر تعاملت بشفافية شديدة جدًا خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بالعالم، أشاد بتعامل مصر مع كوفيد 19 بشفافية، لافتًا إلى أن مصر على بُعد خطوات من الإحتفال بأكبر متحف في العالم، من حيث المساحة وعدد القطع الأثرية المعروضة، منوهًا عن دخول المتحف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مشيدًا بجهود الدولة في إحياء طريق الكباش بإحتفالية عالمية، بعد أن عانى من الإهمال لسنوات.