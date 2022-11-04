تغيير موعد حفل محمد منير في الإسكندرية إلى 2 ديسمبر «بناء على رغبة الجمهور»

أعلن الفنان محمد منير، خلال بيان صحفي نشرته صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تغيير موعد حفله في الإسكندرية ليصبح يوم الجمعة 2 ديسمبر بناء علي رغبة الجمهور.

وقالت صفحة محمد منير خلال البيان الصحفي: «بيان عاجل.. حرصا وحفاظا على أمن وسلامة جمهورنا العظيم، وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة، وحرصا منا علي إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينج محمد منير بالإسكندرية قررنا الآتي:

تغيير موعد حفل محمد منير

- تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

- نعدكم بتقديم حفل للتاريخ و تقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة.

واختتم البيان قائلا: «غايتنا دائما هي إسعاد جمهورنا ولا نتمنى أبدا غير ذلك»